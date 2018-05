Polizei Salzgitter / Pressemitteilung Polizeistation Schöppenstedt

Pressemitteilung Polizeistation Schöppenstedt

Wolfenbüttel - Polizeistation Schöppenstedt

Zu einer Informationsveranstaltung lädt die Polizei Schöppenstedt am Dienstag, 22.05.2018 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr ein. Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum an der Neuen Straße in Schöppenstedt informieren Polizeioberkommissarin Simone Hartmann, Sachbearbeiterin Verkehr bei der Polizei Wolfenbüttel und Gerd Lange, ehemaliger Polizeibeamter und Mitglied der Verkehrswacht Wolfenbüttel über das Thema "Senioren im Straßenverkehr". Unterstützt wird das Team vom Leiter der Polizeistation Schöppenstedt, dem Kriminalhauptkommissar Aldo Sigmund. Aufgegriffen werden soll auch das Thema "Ablenkung" im Straßenverkehr. Interessierte wenden sich ganz zwanglos an die Veranstalter, die schon jetzt neugierig auf die Gespräche sind.

Aldo Sigmund Kriminalhauptkommissar Leiter Polizeistation Schöppenstedt 05332/936911

