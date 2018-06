Polizei Salzgitter / Pressemitteilung vom PK Peine Zeitraum von ...

Pressemitteilung vom PK Peine Zeitraum von Samstag, 09.06.2018, 06.00 Uhr bis Sonntag, 10.06.2018, 11.00 Uhr

Eigentumsdelikte/ Sachbeschädigungen:

Stadt Peine:

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 08.06.2018, 20.00 Uhr bis 09.06.2018, 03.55 Uhr in der Fußgängerzone in Peine, Breite Straße, die Eingangstür einer Bäckerei auf. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Ermittlungen folgen. Hinweise nimmt die Polizei Peine unter der Tel. 05171 / 9990 auf.

Unbekannte Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe eines Buswartehäuschen in der Straße Eulenring ein. Schadenshöhe: ca. 100.- Euro. Hinweise bitte ebenfalls an die Polizei Peine.

Lengede: Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen einer Türscheibe in eine ehemalige Produktionshalle in der Straße Erzring. Hier wurden Buntmetalle und Kupferrohre in größeren Mengen entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte zur Zeit noch nicht genannt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lengede Tel. 05344 / 7177 oder Pol. Peine 05171 / 9990 entgegen.

Verkehrsunfälle: Ilsede

Am Sonntag, 10.06.2018, gegen 01.20 Uhr, streifte ein 48 jähriger Ilseder mit seinem Pkw VW Lupo, in der Ortschaft Oberg , Siebensternweg, beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw . Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Beteiligten fest. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 2,09 o/oo. Konsequenz: Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung. Sachschaden ca. 4000.- Euro.

Stadt Peine:

Am Sonntag, 10.06., gegen 04.40 Uhr , kam ein 24 jähriger Hohenhamelner auf der L 412 zwischen Vöhrum und Sievershausen mit seinem Pkw VW Caddy nach links von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug in einer dortigen Pferdeweide. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten ebenfalls Alkoholgeruch in der Atemluft des Kraftfahrers fest. Der freiwillige Test ergab einen Wert von 1,79 o/oo. Konsequenz: Blutentnahme und Führerscheinsicherstellung. Sachschaden: ca. 5000.- Euro

sonstige Ereignisse:

Ruhestörungen beschäftigen die Polizei Peine auf Grund des vorgezogenen Sommers an diesem Wochenende mehrmals . Ein gesprochenes Wort zwischen dem Verursacher und dem Beschwerdeführer wurde der Polizei helfen.

Zwei positive Erlebnisse ereigneten sich ebenfalls an dem Wochenende in Peine. Zwei aufmerksame Mitbürger fanden im Bereich der Stadt Peine eine Geldbörse mit einem dreistelligen Betrag bzw. ein Handy mit Geld und Ausweis. Die Gegenstände wurden auf der Wache der Polizei Peine abgeben. Den glücklichen Verlierern konnten später ihr Eigentum wieder ausgehändigt werden.

Vielen Dank an die Ehrlichkeit der beiden Peiner Bürger.

Seidel, PHK

