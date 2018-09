Polizei Steinfurt / Altenberge, Diebstähle aus Fahrzeugen

Altenberge, Diebstähle aus Fahrzeugen

Altenberge - Im Wohngebiet zwischen der Münsterstraße und der Billerbecker Straße waren in der Nacht zum Donnerstag (06.09.2018) Autoknacker unterwegs. Der oder die Täter brachen mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten festmontierte Navigationsgeräte und einige Airbags, wobei sie in Einzelfällen das komplette Lenkrad mitnahmen. Der Gesamtwert der Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich. Hinzu kommen die Sachschäden, die teilweise ebenfalls erheblich sind. An drei Fahrzeugen hatten die Diebe jeweils eine Seitenscheibe zertrümmert. Die Diebe hatten es auf verschiedene Fabrikate abgesehen. Betroffen waren drei BMW, ein Mercedes, ein Mini Cabriolet und ein Porsche. Die Fahrzeuge waren in den Abendstunden des Mittwochs abgestellt worden, in einem Fall erst gegen 23.00 Uhr. Dies lässt den Schluss zu, dass die Unbekannten erst zu später Stunde unterwegs waren. Am Morgen, um 06.15 Uhr, wurden die ersten Diebstähle bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Die Beamten bitten, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, die im Bereich der Tatorte gemacht worden ist. Die Diebe haben an der Feldstiege, der Markenstiege, dem Eggenkamp, der Brinkstiege und an der Straße Zum Hagen zugeschlagen.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200