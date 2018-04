Polizei Steinfurt / Altenberge, Verkehrsunfall B 54

Altenberge, Verkehrsunfall B 54

Altenberge - Auf der Bundesstraße 54, in Höhe der beidseitigen Parkplätze Westenfeld hat sich am Dienstagmorgen (17.04.2018) ein Verkehrsunfall ereignet. Bei dem Auffahrunfall wurde ein 35-jähriger Autofahrer aus Saerbeck leicht verletzt. An seinem Wagen entstand Totalschaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Gegen 06.25 Uhr fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der B 54 in Richtung Münster. In Höhe des Parkplatzes musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Autofahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Der Schaden am Klein-LKW beträgt cirka 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme/Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr über den Parkplatz an der Unfallstelle vorbei geführt.

