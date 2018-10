Polizei Steinfurt / B 54, Sperrung aufgehoben

B 54, Sperrung aufgehoben

Steinfurt - Der LKW ist geborgen worden. Die Sperrung ist aufgehoben.

Erstmeldung vom 29.10.2018, 10.17 Uhr, B 54, Sperrung Ab etwa 10.45 Uhr wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Steinfurt zwischen den Anschlussstellen Nordwalde und Steinfurt- Dumte gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich 2 Stunden andauern. Eine Umleitungsstrecke ist ab der AS Nordwalde ausgeschildert. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Kurz hinter der Anschlussstelle Nordwalde ist am Montagmorgen (29.10.), gegen 06.20 Uhr, ein LKW verunfallt. Der LKW ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stillstand gekommen. Bei dem Unfall entstand lediglich Sachschaden. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Der LKW muss mit einem Kranwagen geborgen werden.

