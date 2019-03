Polizei Steinfurt / Bergung eines LKW auf der B 54 am Samstag ...

Bergung eines LKW auf der B 54 am Samstag den 09.03.2019

Steinfurt - Am 08.03.2019 ereignete sich ein LKW-Unfall auf der B 54. Der Sattelkipper verunfallte zwischen Nordwalde und Wilmsberg in Fahrtrichtung Steinfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der "40-Tonner" nach rechts von der Fahrbahn ab und kam abseits der Bundesstraße zum Stillstand. Der LKW-Fahrer wurde bei diesem Alleinunfall verletzt. Am Samstag wird der LKW von einer Fachfirma mit schwerem Gerät geborgen. Für die Bergungsmaßnahmen werden am Samstag vormittag in der Zeit von 08.00 - 10.30 Uhr Verkehrslenkungsmaßnahmen durchgeführt, da Streckenabschnitte der Bundesstraße gesperrt werden müssen.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200