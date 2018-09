Polizei Steinfurt / Emsdetten, Brand an einem Altkleidercontainer

Emsdetten, Brand an einem Altkleidercontainer

Emsdetten - Unbekannte Personen haben an der Friedrichstraße erneut im Bereich eines Altkleidercontainers gezündelt. Am Montagmorgen (03.09.2018), um 07.50 Uhr, war bemerkt worden, dass unter dem Container ein Müllsack angezündet worden war. Das Feuer war offensichtlich von selbst wieder erloschen. Es ist kein größerer Sachschaden entstanden. Die Unbekannten müssen Freitagabend, nach 23.20 Uhr, am Werk gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200