Polizei Steinfurt / Emsdetten, Diebe unterwegs

Emsdetten, Diebe unterwegs

Emsdetten - In einem Wohnhaus an der Straße "Kleine Schweiz" haben sich in der Nacht zum Dienstag (02.10.2018) Diebe aufgehalten. Den Recherchen zufolge verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen dem späten Montagabend, 23.00 Uhr und Dienstagmorgen, 05.30 Uhr, Zugang zu dem Einfamilienhaus. Bei der Suche nach Diebesgut fanden sie unter anderem eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415.

