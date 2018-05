Polizei Steinfurt / Emsdetten, Diebstähle

Emsdetten, Diebstähle

Emsdetten - Ein etwa 17-jähriger Jugendlicher hat am Montagnachmittag (14.05.2018), gegen 14.05 Uhr, an der Riegelstraße, Ecke Neuenkirchener Straße, einen Diebstahl verübt. Der etwa 180 cm große, blonde Junge griff durch das geöffnete Fenster eines geparkten PKW und entwendete ein dort abgelegtes Mobiltelefon. Der Jugendliche war in Begleitung eines Gleichaltrigen, der 170 cm groß war und dunkle Haare hatte. Im Bereich des Deitmars Hofes ist einer älteren Dame die Handtasche gestohlen worden. Die 81-Jährige war dort am Montagnachmittag (14.05.2018), gegen 14.45 Uhr, mit ihrem Fahrrad unterwegs. Plötzlich fuhr ein etwa 17-jähriger Jugendlicher mit einem Fahrrad an ihr vorbei und zog ihr die Tasche aus dem hinten angebrachten Fahrradkorb. Danach flüchtete der etwa 180 cm große Dieb, der blonde Haare hatte, in Richtung Nordwalder Straße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200