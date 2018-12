Polizei Steinfurt / Emsdetten, Einbruch in ein Lokal

Emsdetten, Einbruch in ein Lokal

Emsdetten - Nach einem Einbruch in eine Gaststätte an der Kirchstraße hat die Polizei die Spuren am Tatort gesichert. Die bisher unbekannten Täter sind am Donnerstag (06.12.2018), in der Zeit zwischen 01.00 Uhr und 13.15 Uhr, über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Gewaltsam verschafften sie sich dann Zugang zum Schankraum, wo sie sich besonders im Thekenbereich nach Diebesgut umsahen. Dort entwendeten sie drei Sparfächer. In diesen dürfte sich nach erster Einschätzung kein Geld befunden haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02572/9306-4415.

