Polizei Steinfurt / Emsdetten, Einbrüche gemeldet

Emsdetten, Einbrüche gemeldet

Emsdetten - In den Kindergaten und in die Grundschule an der Kettelerstraße in Sinningen ist eingebrochen worden. Die Einbrüche sind am Mittwochmorgen (12.09.2018), gegen 07.00 Uhr, festgestellt worden. In beiden Fällen konnte gesagt werden, dass die Gebäude nach dem Verlassen am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr bzw. 16.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen worden waren. Am Kindergarten brachen die Täter ein Fenster auf und gelangten dann ins Innere. Auch eine verschlossene Bürotür wurde aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier jedoch nichts gestohlen. Unklar ist auch, was die Einbrecher aus der Schule entwendet haben. Auch hier brachen die sie ein Fenster auf uns verschafften sich dann Zutritt zu einem Büro. In dem Zimmer wurde ein Schrank geöffnet. Zudem wurde am Mittwochmorgen der Einbruch in eine Schule an der Schulstraße gemeldet. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, stiegen sie in das Gebäude ein. Dort versuchten, sie eine weitere Tür aufzuhebeln. Offenbar wurde nichts gestohlen. Hinweise in allen Fällen bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

