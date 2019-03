Polizei Steinfurt / Emsdetten/Kreis Steinfurt, Verkehrsunfall

Emsdetten/Kreis Steinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt/Emsdetten - Bei den aktuellen Witterungsbedingungen sind die Verkehrsteilnehmer besonders gefordert. Neben Regenfällen und starken Winden kann es auch zu Temperaturabsenkungen bis zum Gefrierpunkt kommen. Am Dienstagmorgen (12.03.2019) wurde überfrierende Nässe in Emsdetten gemeldet. Ein 54-jähriger Motorrollerfahrer war um 05.15 Uhr auf der Neubrückenstraße unterwegs. Auf der glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Dabei erlitt der Emsdettener leichte Verletzungen. Am Roller stand ein geringer Sachschaden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich den derzeit wechselnden Verkehrsverhältnissen jederzeit anzupassen. Fahren Sie mit entsprechender Aufmerksamkeit und nehmen Sie Rücksicht aufeinander.

