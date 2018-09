Polizei Steinfurt / Emsdetten, randalierende Person

Emsdetten, randalierende Person

Emsdetten - Am Donnerstagmorgen (20.09.), gegen 08.30 Uhr, sind Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Einsatz zur Borghorster Straße gerufen worden. Am Einsatzort treffen die Beamten eine männliche Person an, die mehrere Einrichtungsgegenstände aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf die Borghorster Straße wirft. Der Einsatzort und die Borghorster Straße werden sofort abgesperrt. Gegen 08.50 Uhr gelingt es den Einsatzkräften die Person zu beruhigen. Der Mann verlässt freiwillig das Haus und begibt sich in die Obhut der Einsatzkräfte. Der 36-jährige Hausbewohner wird mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in die LWL Klinik nach Lengerich gebracht. Am Morgen - offenbar noch vor dem Polizeieinsatz- war es in der Wohnung des 36-Jährigen zu einer Auseinandersetzung mit einem 46-jährigen Hausbewohner gekommen. Der 46-Jährige ist dabei leicht verletzt worden. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Borghorster Straße war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt.

