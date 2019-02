Polizei Steinfurt / Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer ...

Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten Rettungshubschrauber im Einsatz

Emsdetten - Eine 42-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Montagvormittag (25.02.2019), gegen 09.20 Uhr, die Bachstraße in Richtung Mühlenstraße. In Höhe einer schwer einsehbaren Hofeinfahrt bemerkte sie einen Radfahrer, der vom Grundstück kam. Die Frau bremste stark ab und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Münsteraner Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und die Spuren an der Unfallstelle gesichert. Zu einer Kollision der Fahrräder bzw. der Fahrerin mit dem Fahrer war es nicht gekommen.

