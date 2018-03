Polizei Steinfurt / Emsdetten, Zweiradfahrer gestürzt

Emsdetten, Zweiradfahrer gestürzt

Emsdetten - Auf der Hollefeldstraße ist am Freitagmorgen (16.03.2018) ein 21-jähriger Motorrollerfahrer gestürzt. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem Kleinkraftrad wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Den Recherchen zufolge fuhr der 21-jährige Saerbecker um kurz nach 07.00 Uhr in Richtung der B 481. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den unbefestigten Fahrbahnrand, wo er ins Straucheln kam und stürzte.

