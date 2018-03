Polizei Steinfurt / Ergänzungsmeldung der Kreispolizeibehörde ...

Ergänzungsmeldung der Kreispolizeibehörde Steinfurt zum VU Ochtrup, Gronauer Str. gegen 14:50 Uhr

Steinfurt - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

48607 Ochtrup, Gronauer Straße, Wirtschaftsweg nähe des Bahnüberganges in Richtung Gronau Samstag, 17.03.2018, gegen 15:00 Uhr Eine 71jährige Ochtruperin befuhr mit ihrem Pkw einen Wirtschaftsweg und wollte nach Links auf die Gronauer Straße in Richtung Ochtrup abbiegen. Nachdem sie mehrere Fahrzeuge passieren lies, bog sie ab und übersah den Pkw eines 27jährigen Ochtrupers, der mit seinem 3jähigen Sohn in Richtung Ochtrup fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die Gronauer Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde gesperrt werden. Das 3jährige Kind war in einem ordnungsgemäßen Rückhaltesystem angeschnallt.

