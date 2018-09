Polizei Steinfurt / Greven, Brand

Greven, Brand

Greven - Am Mittwochabend (12.09.), gegen 20.50 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zur Anne-Frank-Realschule gerufen worden. Eine Zeugin hatte in einem Klassenraum einen Feuerschein beobachtet. Die zuerst eintreffende Polizeistreife konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Der oder die Täter hatten mit einem Stein die Fensterscheibe eines im Erdgeschoss befindlichen Klassenraumes eingeworfen und anschließend durch die entstandene Öffnung einen brennenden Gegenstand, vermutlich ein Stoff- oder Papierknäul, in den Raum geworfen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000 Euro. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Zeugin hatte unmittelbar vor dem Brand auf dem Schulgelände eine Person gesehen. Der Silhouette nach eine männliche Person mit einer athletischen Figur. Die Person war etwa 170 bis 180 cm groß und hatte eine Flasche in der Hand. Eine sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Bereits vor einigen Wochen ist bei der Polizei eine Sachbeschädigung an der Anne-Frank-Schule angezeigt worden. Hier war ebenfalls die Scheibe zu einem Klassenraum im Erdgeschoss mit einem Stein eingeworfen worden. Auf der Fensterbank waren Aschereste aufgefunden worden, die vermutlich von einem brennenden Papiertaschentuch stammen. Das Feuer war selbständig erloschen und hatte keinen größeren Schaden angerichtet. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Mittwoch (22.09.2018), 13.00 Uhr und Donnerstag (23.09.2018), 10.00 Uhr.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die im Bereich der Anne-Frank-Realschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, zu melden.

