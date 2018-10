Polizei Steinfurt / Greven, Einbrecher festgenommen

Greven, Einbrecher festgenommen

Greven - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag (29.09.2018) drei junge Männer vorläufig festgenommen. Das Trio war in einen Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße eingebrochen und wollte gerade flüchten. Gegen Mitternacht hatten die Einsatzkräfte die Meldung erhalten, dass sich in dem Markt Diebe aufhalten würden. Mehrere Polizeistreifen begaben sich unverzüglich dorthin. Sie sahen drei männliche Personen, die gerade über einen Nebeneingang die Geschäftsräume verließen, in ein Auto stiegen und wegfuhren. Nach kurzer Fahrt wurden sie von der Polizei gestellt und alle drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden festgenommen. Es stellte sich heraus, dass die Täter über das Dach in den Einkaufsmarkt eingestiegen waren. Den Regalen hatten sie Zigaretten und Alkoholika entnommen und diese in mehrere Taschen verstaut. Das Diebesgut im Wert von etwa 1.500 Euro konnte im Wagen der Männer gefunden werden. Der PKW und das Diebesgut wurden sichergestellt. Gegen die jungen Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

