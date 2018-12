Polizei Steinfurt / Greven, Einbruch gemeldet

Greven, Einbruch gemeldet

Greven - In der Nacht zum Mittwoch (05.12.2018) ist in ein Schnellrestaurant an der Rathausstraße eingebrochen worden. Ein dunkel gekleideter Täter schlug um 04.20 Uhr die Glasscheibe neben der Eingangstür ein und begab sich dann in das Lokal. Im Thekenbereich ging der Unbekannte zur Geschäftskasse und entwendete daraus das Münz-/Wechselgeld in Höhe von etwa 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen, die sich gegen 04.20 Uhr dort aufgehalten haben, unter Telefon 02571/928-4455.

