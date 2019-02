Polizei Steinfurt / Greven - Einbruch in ein Einfamilienhaus ...

Greven - Einbruch in ein Einfamilienhaus Samstag, 16.02.2019, 18.15 Uhr bis 22.55 Uhr

Steinfurt - Am Samstagabend kam es in Greven in der Wredestraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten eine Garagentür auf und gelangten so in das Wohnobjekt. Die Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck und eine Uhrensammlung. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571- 928-0 entgegen.

