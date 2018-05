Polizei Steinfurt / Greven, Einbruchdiebstahl

Greven, Einbruchdiebstahl

Greven - Nachdem ein unbekannter Täter den Schließzylinder bearbeitet hatte, konnte er die Wohnung einer älteren Dame in einem Mehrfamilienhaus betreten. Die Geschädigte hatte ihre Wohnung in der Frankenstraße am Dienstag (08.05.), gegen 11.40 Uhr, verlassen. Als sie gegen 14.00 Uhr zurückkehrte, stellte sie beim Aufschließen der Tür die Manipulationen am Schließzylinder fest. Sie konnte die Tür öffnen. In der Wohnung fand sie geöffnete Schränke und aufgezogene Schubladen vor. Was der Einbrecher mitgenommen hat, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200