Polizei Steinfurt / Greven/Emsdetten, 2. Nachtrag B 481

Greven/Emsdetten, 2. Nachtrag B 481

Steinfurt - 2. Nachtrag: Nach Abschluss der Reinigungsmaßnahmen ist die B 481 wieder in beiden Richtungen frei gegeben.

1. Nachtrag: Derzeit ist noch eine Fahrtrichtungsfahrbahn, die in Richtung Greven, betroffen. Es sind umfangreiche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Der Verkehr wird wechselseitig daran vorbei geleitet.

1. Mitteilung Die Bundesstraße 481 ist im Bereich Greven-Herbern zurzeit voll gesperrt. Dort ist ein LKW in Brand geraten. Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz. Der Verkehr wird abgeleitet, am Jägerweg und an der B 219. Es kommt zu Beeinträchtigungen.

