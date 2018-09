Polizei Steinfurt / Greven, Handtaschenraub Zeugen gesucht

Greven, Handtaschenraub Zeugen gesucht

Greven - Die Polizei hat nach einem Handtaschenraub, der sich am Mittwochmittag (05.09.2018) im Innenstadtbereich ereignet hat, die Ermittlungen aufgenommen. Um 13.10 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau aus Greven mit ihrem Fahrrad auf der Martinistraße in Richtung Kardinal-von-Galen-Straße. An der Ecke Emsweg, ungefähr am Sonnenstudio, standen zu dem Zeitpunkt zwei Jugendliche, die etwa 16 bis 18 Jahre alt waren. Als die Grevenerin an dem Duo vorbeifuhr, bemerkte sie plötzlich einen heftigen Ruck. Einer der Jugendlichen hatte ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb gezogen. Dieses war so heftig, dass der um den Sattel gelegte Gurt riss. Ein Junge lief in Richtung des Fußweges am Emsweg in Richtung Aldi-Markt, der andere rannte vor dem Weinhaus an der Kardinal-Galen-Straße ebenfalls in Richtung des Discounters. Die Beiden waren etwa 160 bis 165 cm groß und schlank. Einer trug eine dunkle Hose. Nach Einschätzung der Geschädigten dürfte es sich um Jugendliche gehandelt haben, die aus dem vorderasiatischen Raum stammen könnten. Zeugen des Raubes könnten zwei Frauen sein, die sich in der Nähe des Tatortes aufgehalten hatten. Eine der Beiden saß in einem Taxi, das auf der Martinistraße stand, an der Passage des Sonnenstudios. Die Polizei bittet diese beiden, möglichen Zeuginnen sowie weitere Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

