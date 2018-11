Polizei Steinfurt / Greven, Körperverletzung

Greven, Körperverletzung

Greven - Nach einem Körperverletzungsdelikt am Busbahnhof an der Straße Hinter der Lake hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Samstagmorgen (03.11.2018), gegen 03.40 Uhr, hatten mehrere Personen an der Haltestelle einen Bus verlassen. Eine 17-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden nun auf eine auf einer Bank in der Haltestelle liegende, scheinbar alkoholisierte Jugendliche aufmerksam. Als sie dem Mädchen helfen wollten, traten mindesten zwei männliche Personen, angebliche Freunde der Liegenden auf den Plan. Sie attackierten die Helfer und schlugen auf sie ein. Selbst am Boden liegend, so berichteten Zeugen, wurden die drei Geschädigten noch getreten. Alle Drei wurden leicht verletzt. Die Angreifer gingen in einer Gruppe in Richtung Hallenbad davon. Einer der Unbekannten war 17/18 Jahre alt, 165 cm groß und dunkel gekleidet. Der Andere hatte ein südländisches Aussehen und trug eine schwarze Winterjacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

