Polizei Steinfurt / Greven/Reckenfeld, Dachstuhlbrand, eine ...

Greven/Reckenfeld, Dachstuhlbrand, eine verletzte Person

Greven - Die Feuerwehr aus Greven wurde am Donnerstag (11.10.), gegen 03.45 Uhr, zu einem Dachstuhlbrand auf der Industriestraße gerufen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Das Feuer griff nicht auf die benachbarten Häuser über und konnte schnell gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten wurden die Nachbarhäuser durch Löschwasser leicht in Mitleidenschaft gezogen. Bei dem Brand wurde eine Person verletzt, weil sie Rauchgase eingeatmet hatte. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Greven gebracht. Nach ersten Erkenntnisse ist der Brand durch fahrlässiges Handeln entstanden.

