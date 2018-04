Polizei Steinfurt / Greven, Sachbeschädigung an einem PKW

Greven, Sachbeschädigung an einem PKW

Greven - Ein Grevener Autofahrer erlebte in der Nacht zum Dienstag (17.04.2018) eine böse Überraschung. In den Abendstunden, gegen 21.30 Uhr, hatte er seinen Mercedes im hinteren Bereich des Parkplatzes "Am Hallenbad" abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 00.25 Uhr stellte er am gesamten Auto Beschädigungen fest. Mit einem spitzen Gegenstand hatten unbekannte Personen an sämtlichen Fahrzeugseiten Karosserieteile und Leuchten verkratzt. Mehrere Fahrzeugteile waren eingedrückt worden. An der rechten Seite war ein Schuhabdruck zu erkennen. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, Telefon 02571/928-4455.

