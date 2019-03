Polizei Steinfurt / Greven, Schwerer Raub

Greven, Schwerer Raub

Steinfurt - Ein bisher unbekannter junger Mann hat am Freitagabend (15.03.2019) eine Bäckerei an der Bismarckstraße überfallen. Der etwa 25 Jahre alte Täter klingelte kurz nach 20:00 Uhr am Personaleingang der verschlossenen Bäckerei. Nachdem der Angestellte die Tür geöffnet hatte, hielt ihm der Räuber unmittelbar ein Messer an den Hals und forderte Bargeld. Er schlug den Geschädigten mit der Faust nieder, nahm die Tageseinnahmen an sich und flüchtete unerkannt. Beschreibung: Etwa 25 Jahre alt, stämmige Statur, etwa 195 cm groß, dunkle Haare. Die Person sprach mit einem türkisch / arabischem Akzent. Bekleidet war der Täter mit dunkler Oberbekleidung mit Kapuze. Er führte bei der Tat einen dunklen Rucksack mit. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Überfall oder zu dem bisher unbekannten Täter unter Telefon 02571/928-4415. Sie fragt. Wem ist der Mann vor der Tat -beim Ausbaldowern-, während des Überfalls oder auf der Flucht aufgefallen?

