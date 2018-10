Polizei Steinfurt / Greven, Trickdiebstahl

Greven, Trickdiebstahl

Greven - In einem Grevener Innenstadtgeschäft waren am Donnerstagnachmittag (04.10.2018) Trickbetrüger unterwegs. Um kurz vor 15.00 Uhr betrat ein Pärchen ein Ladenlokal an der Münsterstraße. Die Beiden bezahlten nach kurzer Zeit eine Kleinigkeit im Wert von drei Euro und begannen sodann eine Unterhaltung in englischer Sprache. Sie wollten nun Geldscheine gewechselt und schließlich gegen Scheine mit einer bestimmten Kennung getauscht bekommen. Nach dem Tausch verließen die Beiden das Geschäft. Eine sofortige Überprüfung des Kassenbestandes ergab, dass drei 50-Euro-Scheine fehlten. Die Polizei warnt vor dieser Masche und bittet um Vorsicht. Der Mann war etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, einen Dreitagebart und dunkle Haare. Die Frau war etwa 30 Jahre alt, ungefähr 165 cm groß und hatte dunkel Haare mit einem Pferdezopf. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

