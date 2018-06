Polizei Steinfurt / Greven, Verkehrsunfall, Kind verunglückt - ...

Greven, Verkehrsunfall, Kind verunglückt - Zeugen gesucht

Greven - Am Samstag (26.05.2018), gegen 22.25 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Nordwalder Straße/ Münsterdamm ein Verkehrsunfall bei dem ein 12- jähriger Schüler leicht verletzt wurde.

Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Nordwalder Straße in Richtung Innenstadt. Er war in Begleitung eines weiteren Kindes. Beide wollten an der Kreuzung den Münsterdamm bei Grünlicht überqueren.

Gleichzeitig befuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw, vermutlich einem Opel Kombi, die Nordwalder Straße in gleicher Fahrtrichtung und wollte nach rechts auf den Münsterdamm abbiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrrad des 12-Jährigen, der daraufhin stürzte. Er verletzte sich dabei und musste später im Krankenhaus behandelt werden.

Den Schilderungen zufolge, hielt der Autofahrer kurz an und rief den Kindern zu, ob alles gut sei. Nachdem diese das bestätigten, setzte er seine Fahrt in Richtung Münster fort.

Bei dem Wagen soll es sich um einen silbergrauen Opel Kombi mit ST- Kennzeichen handeln. In der Zahl des Kennzeichens soll zumindest die Ziffer "6" enthalten sein.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, groß und korpulent, kurze weiße Haare, Schnäuzer. In dem Pkw soll zudem noch eine Frau gesessen haben.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem unfallflüchtigen Fahrzeug machen können. Meldungen bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.

