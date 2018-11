Polizei Steinfurt / Greven, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ...

Greven, Verkehrsunfall mit drei Verletzten (Abschlussmelung)

Steinfurt - Zu einem Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen kam es am Dienstag (28.11.), 17:50 Uhr, auf dem Schiffahrter Damm (B 481). Zur Unfallzeit befuhr der 49-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Greven die B 481 aus Richtung Münster kommend in Fahrtrichtung Greven. Im Bereich der Abfahrt Fuestruper Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 63-jährigen Pkw-Fahrers aus Münster. Beim Zusammenprall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Der 63-Jährige war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreit werden. Seine 63-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Die B 481 war im Bereich der Unfallstelle aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

