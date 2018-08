Polizei Steinfurt / Greven, Verkehrsunfall/Zeugensuche

Greven, Verkehrsunfall/Zeugensuche

Greven - 1. Unfall Parkplatz Am Montagnachmittag (20.08.2018), gegen 16.30 Uhr, wurde ein grauer Mazda auf dem Parkplatz am Hagebaumarkt beschädigt. Der Sachschaden beträgt cirka 1.200 Euro. Flüchtig ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein grauer Mercedes Vito mit ST Kreiskennung. Das flüchtige Fahrzeug hatte den Mazda beim Ausparken beschädigt und müsste nach Zeugenaussagen vorne links beschädigt sein. Hinweise an die Polizei Greven unter der 02571/928-4455.

2. Verletztes Pferd in Pentrup Am Donnerstag (16.08.2018), in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 08.30 Uhr, wollte eine Frau die Zufahrt zum Gelände des Reit- und Fahrvereins Greven mit einem Pferd an der Leine überqueren. Die Zufahrt befindet sich in unmittelbarer Nähe des dortigen Gastronomiebetriebes. Hier näherte sich ein Motorradfahrer, der ihr zunächst das Queren der Straße ermöglichte. Dann drehte der Motorradfahrer den Motor auf, sodass das Pferd sich derart erschrak, dass es durchging, zu Boden stürzte und sich Verletzungen zuzog. Bei dem Motorrad soll es sich um ein historisches Fahrzeug handeln. Der männliche Fahrer ist Mitte 50 Jahre alt, korpulent, untersetzte Figur und trug einen rot-weißen Helm. Hinweise bitte an die Polizei Greven unter der Rufnummer 02571/929-4455.

