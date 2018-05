Polizei Steinfurt / Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven - Ein Autofahrer hatte seinen blauen BMW 523i am Mittwoch (09.05.2018), um 16.30 Uhr, auf dem Rewe-Parkplatz, Hinter der Lake, abgestellt. Als er um 17.35 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er hinten rechts am Fahrzeug einen Unfallschaden fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571-928-4455.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200