Polizei Steinfurt / Hörstel-Bevergern, Containerbrand

Hörstel-Bevergern, Containerbrand

Hörstel - Am Montagabend (05.11.2018) sind an der Lange Straße zwei brennende Altkleidercontainer bemerkt worden. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert, die den Brand schnell löschen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die beiden Container waren vor dem dortigen Kindergarten abgestellt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die beiden Altkleiderbehälter samt Inhalt wurden erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Nach den ersten Erkenntnissen dürfte der Brand von unbekannten Personen gelegt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

