Polizei Steinfurt / Hörstel, Brand gemeldet

Hörstel, Brand gemeldet

Hörstel - In der Nacht zum Donnerstag (20.09.2018) sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Alten Glashüttenstraße entsandt worden. Eine Anwohnerin war gegen 02.00 Uhr durch knackende Geräusche auf das Feuer aufmerksam geworden und zunächst von einem Containerbrand ausgegangen, den sie unmittelbar der der Feuerwehr meldete. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte es in einem Geräteschuppen eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die im Schuppen aufbewahrten Gegenstände, unter anderem E-Scooter, Fahrräder und Müllbehältnisse wurden vollkommen beschädigt. Nach ersten Schätzungen ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt, um im Weiteren detaillierte Untersuchungen am Brandort vornehmen zu können.

