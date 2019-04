Polizei Steinfurt / Hörstel-Dreierwalde, Brand

Hörstel-Dreierwalde, Brand

Hörstel - Am Sonntag (31.03.), gegen 13.40 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Mühlenstraße gerufen worden. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand eine etwa 20 mal 25 Meter große Lagerhalle in Vollbrand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Auf dem Dach der Halle, in der nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend Stroh und landwirtschaftliche Geräte lagerten, war eine Photovoltaikanlage montiert. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

