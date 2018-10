Polizei Steinfurt / Hörstel, Einbruch in ein Firmengebäude

Hörstel, Einbruch in ein Firmengebäude

Hörstel - Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch an der Ostenwalder Straße einen Tresor gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam geworden sind, der in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.20 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.35 Uhr, verübt worden ist. Der oder die Täter gingen zur Rückseite des Gebäudes, das sich in der Nähe der Ibbenbürener Straße befindet. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, durchsuchten sie einen Büroraum und arbeiteten sich dann auch weiter in ein Warenlager vor, indem sie eine Zwischentür aufbrachen. Schließlich fanden sie den 60x60x60 cm großen Tresor, den sie mitnahmen. Hinweise zu dem Einbruch bitte unter Telefon 05971/938-4215.

