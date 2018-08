Polizei Steinfurt / Hörstel, Einbrüche in Kindergärten

Hörstel, Einbrüche in Kindergärten

Hörstel - Am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (31.08.2018) ist in Kindergärten in Riesenbeck und Bevergern eingebrochen worden. An der Drosselstraße in Riesenbeck gingen die Täter nach Donnerstag, 17.00 Uhr, auf das Gelände des Kindergartens. Nachdem sie an dem Gebäude ein Fenster aufgebrochen hatten, öffneten und durchwühlten sie mehrere Schränke. Offenbar wurde aber aus dem Kindergarten nichts entwendet. Der Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster beträgt mehrere Hundert Euro. Aus dem Kindergarten an der Lange Straße in Bevergern haben Diebe ein Handy gestohlen. Hier waren die Unbekannten nach Donnerstagabend, 18.05 Uhr, am Werk. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, betraten dann mehrere Gruppenräume und ein Büro. Dabei brachen sie verschiedene Zwischentüren auf und richteten somit weitere Sachschäden an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

