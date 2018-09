Polizei Steinfurt / Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall mit einem ...

Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Hörstel - Auf der Emsdettener Straße (L 590) in Riesenbeck ist am Donnerstagmorgen (20.09.2018) ein Motorradfahrer verunglückt. Der 27-jährige Ibbenbürener fuhr um 07.50 Uhr mit seinem Kraftrad auf der Landstraße in Richtung Emsdetten. Den Schilderungen und Spuren zufolge verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Osnabrücker Klinikum. Am dem Motorrad entstand Totalschaden, der auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt wird.

