Polizei Steinfurt / Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (22.03.), gegen 16.30 Uhr, auf der Westfalenstraße/Einmündung Huckbergstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Kleinwagen und ein roter Opel Corsa waren im Einmündungsbereich zusammengestoßen. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens missachtete die Vorfahrt des aus Richtung Hörstel kommenden roten Opels. An dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des silbernen Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Bevergern fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dem Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

