Polizei Steinfurt / Hopsten, Einbruch in einen Getränkewagen geklärt

Hopsten, Einbruch in einen Getränkewagen geklärt

Hopsten - Ein Diebstahl aus einem Getränkewagen, der am 26. August auf dem Spielplatz an der Windmühlenstraße stand, ist geklärt. Aus dem Wagen waren neben zwei Geldkassetten mit Münzgeld auch zwei Baustellenradios und eine Fotokamera entwendet worden. Als eine derartige Kamera jetzt im Internet zum Verkauf angeboten wurde, schaute ein Hopstener, der von dem Diebstahl des Fotoapparates wusste, genauer hin. Tatsächlich handelte es sich um die gestohlene Kamera. Die Beamten standen schließlich mit einem einen Durchsuchbeschluss vor der Wohnungstür des 19-jährigen Anbieters aus Hopsten. In den Zimmern wurde zwar nicht die Kamera gefunden, jedoch eine bei dem Diebstahl entwendete Geldkassette. Der 19-Jährige gestand, die Tat zusammen mit zwei 18 und 19 Jahre alten Begleitern begangen zu haben. Am Tag nach der Durchsuchung brachte der junge Mann auch eines der beiden Baustellenradios und die Kamera zur Polizeidienststelle.

Wiederholung der Mitteilung vom August: Ort: Hopsten, Windmühlenstraße Zeit: Sonntag, 26.08.2018, 01.00 Uhr bis 10.00 Uhr Unbekannte haben einen Getränkewagen aufgehebelt, der auf dem Spielplatz stand. Es wurden zwei Geldkassetten mit Münzgeld gestohlen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

