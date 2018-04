Polizei Steinfurt / Hopsten/Lengerich, Einbruchsdelikte

Hopsten/Lengerich, Einbruchsdelikte

Hopsten/Lengerich - Ort: Hopsten, Prozessionsweg Zeit: Sonntag, 08.04.2018, 18.00 Uhr bis Montag, 09.04.2018, 07.30 Uhr Unbekannte Täter gelangten über eine Nebentür in die Geschäftsträume eines Wohn- und Geschäftshauses. In dem Unternehmen suchten sie in den Büros nach Diebesgut. Sie entwendeten sie einen etwa 150 Kilogramm schweren Tresor, den sie mit einer Sackkarre nach draußen fuhren. Dort muss ein entsprechendes Transportfahrzeug gestanden haben. Es wurden ein dreistelliger Bargeldbetrag und Firmenunterlagen erbeutet. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Hopsten, Kirchstraße Zeit: Donnerstag, 05.04.29018, 10.00 Uhr bis Samstag, 07.04.2018, 12.15 Uhr Unbekannte brachen an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Was gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Lengerich, Gutenbergstraße, Firmenareal Zeit: Dienstag, 03.04.2018, 09.00 Uhr bis Freitag, 06.04.2018, 08.00 Uhr Unbekannte durchtrennten den Zaun eines Firmenareals und entwendeten zahlreiche Kabelrollen. Der Wert liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die Beute wiegt etwa drei Tonnen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200