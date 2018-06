Polizei Steinfurt / Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten - Am Mittwoch (13.06.2018), im Zeitraum von 09.55 Uhr bis 18.00 Uhr, ist auf dem Parkplatz an der Brenninkmeyerstraße ein geparkter schwarzer Mercedes 300E hinten links an der Stoßstange und am hinteren linken Rücklicht angefahren worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

