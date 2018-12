Polizei Steinfurt / Horstmar, Einbruchsversuch

Horstmar, Einbruchsversuch

Horstmar - Am Dienstagnachmittag (04.12.2018) wollten unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Berliner Straße einbrechen. Der oder die Täter müssen in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr auf das Grundstück des freistehenden Einfamilienhauses gegangen sein. An dem Gebäude versuchten sie vergeblich, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tür hielt den Einbruchversuchen jedoch stand. Die Täter blieben draußen. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei bittet jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 02551/15-4115.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200