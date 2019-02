Polizei Steinfurt / Horstmar-Leer, Verkehrsunfallflucht, hoher ...

Horstmar-Leer, Verkehrsunfallflucht, hoher Sachschaden

Horstmar - Am Samstag (23.2.2019) sind am Naher Weg, auf dem Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses, zwei nebeneinander parkende Pkw angefahren und erheblich beschädigt worden. Die beiden Fahrzeuge, ein schwarzer Mazda 6 und ein schwarzer Mercedes Vito waren in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 23.15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Nach vorläufigen Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf insgesamt 6.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

