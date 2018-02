Polizei Steinfurt / Horstmar, räuberischer Diebstahl

Horstmar, räuberischer Diebstahl

Horstmar - In einem Einkaufsmarkt an der Warnsveldallee ist am Donnerstagnachmittag (15.02.2018), gegen 17.10 Uhr, ein Ladendieb bemerkt worden. Der Mann nahm zehn Flaschen Spirituosen aus den Regalen und verstaute diese in einem von ihm mitgeführten Rucksack und in der Bekleidung. Da er an der Kasse lediglich eine Flasche Bier bezahlte, wurde er von einem Angestellten aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Der Dieb kam dieser Aufforderung nicht nach und rannte in Richtung Ausgang, wo ein Angestellter ihn am Rucksack festhalten wollte. Der Mann riss sich los und rannte nach draußen über den Parkplatz. Zwei Angestellte, die ihm gefolgt waren, konnten ihn einholen und abermals festhalten. Wieder und wieder riss er sich der Mann los und wollte sich entfernen. Erst als weitere Passanten hinzukamen, gelang es, den 38-Jährigen zum Geschäft zurückzuführen. Der Mann aus Gronau wurde von den eingesetzten Polizeibeamten zur Dienststelle gebracht, wo seine Identität festgestellt wurde. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung ist er entlassen worden.

