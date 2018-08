Polizei Steinfurt / Ibbenbüren-Bockraden, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren-Bockraden, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren - Am Mittwochvormittag (15.08.2018), in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11.40 Uhr, ist an der Rheiner Straße in Bockraden, im Bereich des Seniorenzentrums, ein am Fahrbahnrand parkender PKW angefahren worden. Der silberne VW Golf wurde hinten links, seitlich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallflucht aufgenommen. Nach ersten Angaben soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen, grauen oder silbernen kleinen VAN gehandelt haben, der von Frau mittlernen Alters gefahren wurde. Der Wagen hatte ST-Kennzeichen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

