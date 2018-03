Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Brand in der Innenstadt

Ibbenbüren, Brand in der Innenstadt

Ibbenbüren - Am Freitagabend (16.03.), gegen 18.20 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Innenstadt, An der Mauritiuskirche, gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war im hinteren Bereich eines Gebäudekomplexes ein Brand ausgebrochen, der dann im Anschluss auf die vorderen Gebäudeteile übergriff. Insgesamt waren mehrere Wohnungen, Geschäftsräume und ein Lagerraum von dem Brand betroffen. Die 15 Bewohner konnten alle rechtzeitig und unverletzt die Wohnungen verlassen. Sie wurden betreut und sind mittlerweile anderweitig untergebracht. Das Feuer ist derzeit unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sind noch im Gange und werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern. Die Polizei hat den Brandort weiträumig abgesperrt. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die hinter der Brandstelle verlaufende Bahnlinie Rheine-Osnabrück ist derzeit gesperrt.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200