Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Diebstähle gemeldet

Ibbenbüren, Diebstähle gemeldet

Ibbenbüren - An der Fuggerstraße waren am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (31.08.2018) Dieseldiebe am Werk. Offenbar nach 18.30 Uhr hatten sich die Täter auf zwei Firmengrundstücke begeben. Dabei hielten sie Ausschau nach Fahrzeugen mit größeren Tanks. Diese öffneten sie dann, um den Kraftstoff abzuzapfen. Nach bisherigen Erkenntnissen schafften es die Diebe vier Tanks an Bussen und LKW zu öffnen und mehrere Hundert Liter Diesel zu erbeuten. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Fuggerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

