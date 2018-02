Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Diebstahl aus Fahrzeugen

Ibbenbüren, Diebstahl aus Fahrzeugen

Ibbenbüren - Aus zwei am Kiebitzgrund geparkten PKW haben unbekannte Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (22.02.0218), 16.30 Uhr und Freitagmorgen (23.02.2018), 06.30 Uhr, die Navigationsgeräte gestohlen. An einem Mercedes machten sie sich am Schloss zu schaffen und stiegen danach ins Innere ein. Aus dem Wagen stahlen sie ein festmontiertes System sowie ein mobiles Navigationsgerät. Aus einem schwarzen VW entwendeten sie das fest eingebaute Navigationsgerät. Der Wert der Geräte liegt bei einigen Tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200