Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Einbruch gemeldet

Ibbenbüren, Einbruch gemeldet

Ibbenbüren - In eine Bäckerei an der "Neue Bockradener Straße" ist eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.45 Uhr und Freitag (27.04.2018), 03.45 Uhr, hebelten die Täter an dem Gebäude ein Fenster auf und suchten dann in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Dabei fanden sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die angerichteten Sachschäden liegen mit etwa 1.500 Euro deutlich darüber. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

